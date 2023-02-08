Стоматолог рассказала о риске воспаления десен из-за стресса

«Есть такое понятие – стресс-пародонтит. То есть, когда после сильного стресса возникает или усиливается воспаление десны, что проявляется ее отеком, кровоточивостью, появлением зуда. Под влиянием стресса человек начинает сжимать зубы слишком сильно, а иногда – даже во сне. Это называется «бруксизм». В результате зубы слишком сильно и быстро стираются, могут трескаться и даже ломаться. Длительный бруксизм приводит к заболеванию височно-нижнечелюстного сустава – возникают боль, затруднение открывания рта», - сказала Макеева.