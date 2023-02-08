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3 часа назад

Стоматолог рассказала о риске воспаления десен и разрушения зубов из-за стресса

Вести Подмосковья

Стресс может спровоцировать отек и кровоточивость десен, а в ряде случаев привести к разрушению зубов.

Стоматолог рассказала о риске воспаления десен из-за стресса
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева в преддверии Международного дня стоматолога, 9 февраля.

«Есть такое понятие – стресс-пародонтит. То есть, когда после сильного стресса возникает или усиливается воспаление десны, что проявляется ее отеком, кровоточивостью, появлением зуда. Под влиянием стресса человек начинает сжимать зубы слишком сильно, а иногда – даже во сне. Это называется «бруксизм». В результате зубы слишком сильно и быстро стираются, могут трескаться и даже ломаться. Длительный бруксизм приводит к заболеванию височно-нижнечелюстного сустава – возникают боль, затруднение открывания рта», - сказала Макеева.

Она отметила, что из-за стресса ухудшается работа слюнных желез, появляется чувство сухости во рту. Помимо прочего, обостряются все заболевания слизистой оболочки рта, в том числе афтозный стоматит, красный плоский лишай и рецидивирующий герпес. Поэтому надо пытаться спокойно воспринимать неприятности, посоветовала врач.

При появлении бруксизма можно сделать разгружающую капу, она защищает зубы и сустав. При появлении сухости во рту стоит использовать увлажняющие пенки, спреи и пасты, заключила эксперт.

ЗОЖ,Ирина Макеева,
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