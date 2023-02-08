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1 час назад

Невролог рассказал, как после 50 лет научиться чему-то новому

Секрет Фирмы

Считается, что людям после 50 лет достаточно тяжело освоить иностранные языки или получить новую профессию. Верен ли этот тезис, или просто очередное оправдание ничего не делать? На вопросы ответил профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета Игорь Вознюк. Невролог также рассказал, как тренировать мозг, чтобы всегда оставаться со светлой головой.

Невролог рассказал, как после 50 лет научиться чему-то новому
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Вознюк отметил, что гормональный уровень после 50 лет снижается, а это влияет и на мозговую активность. Также она снижается, если есть повышенная свёртываемость крови или сахарный диабет — всё это приводит к тому, что в мозг поступает меньше кислорода и глюкозы.

«Новое для людей более старшего возраста даётся труднее, но, как правило, их долговременная память остаётся крепкой достаточно долго (помнят всё, что было раньше)», — сказал врач «Газете.Ru».

Однако, имея мотивацию, люди старше 50 могут успешно обучиться чему-то новому. По словам эксперта, очень важен наработанный в первой половине жизни потенциал, то, насколько часто человек учился новому и менял свою жизнь.

У людей, чья работа была связана с постоянным обучением, преподаванием, а также с языками, цифрами, нотами и шифрами, есть больше шансов сохранить ясную голову на всю жизнь. Получается, математики, музыканты, переводчики, программисты и здесь в плюсе.

На успешное обучение в зрелом возрасте ещё влияют питание, количество сна, получение удовольствия от обучения, климатические условия, социальная среда, болезни, добавил невролог.

Считается, что на обучаемость могут также повлиять когнитивные тренажёры. Это такие программы, которые заточены для тренировки памяти, мышления и внимания. Однако Вознюк рекомендует сначала пойти к врачу для нейропсихологического тестирования, после вам, может, и посоветуют необходимые тренажёры.

ЗОЖ,Игорь Вознюк,
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