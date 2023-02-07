Названы напитки и еда, которые могут вызывать мигрень

По статистике, 10 процентов населения испытывают головные боли из-за потребляемой пищи. Об этом рассказала врач-невролог Марина Василенко.

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Напитки с кофеином — кофе, кола, чай — способны вызвать головные боли как в случае, если пить их слишком много, так и при резком сокращении их потребления.

Спровоцировать головные боли могут продукты, содержащие тирамин: бри, голубой сыр, чеддер, горгонзола, пармезан, моцарелла, оливки, квашеная капуста, чайный гриб. Тирамин может вызвать повышение артериального давления, расширять сосуды головного мозга.

По ее словам, такой алкоголь, как красное вино, шампанское, виски, выступает триггером для людей, страдающих мигренью. Это происходит из-за дубильных веществ, которые содержатся в напитках.

Еще оказать негативное влияние может шоколад, в составе которого, помимо кофеина, присутствует бета-фенилэтиламин, расширяющий кровеносные сосуды.