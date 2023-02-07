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45 минут назад

Доктор Мясников назвал провоцирующие воспаление продукты

Lenta.ruиещё 1

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников заявил, что мясо, чипсы и сладкая газировка провоцируют воспаления в организме, что может приводить к серьезным заболеваниям, в том числе аневризме аорты. Продукты, оказывающие воспалительный и противовоспалительный эффект, доктор назвал в посте, опубликованном в Telegram.

Доктор Мясников назвал провоцирующие воспаление продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Процессы воспаления играют определяющую роль при многих болезнях, в частности развития атеросклероза и аневризмы аорты. Аневризма аорты встречается у 4-8 процентов обследованных людей», — предупредил врач.

По словам Мясников, к числу продуктов, которые провоцируют развитие воспалений, относятся мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы и сладкая газировка. Кроме того, доктор подчеркнул, что у мужчин риск аневризмы аорты возрастает при повышенном употреблении соли.

При этом «противовоспалительными» продуктами и напитками, по данным специалиста, являются фрукты, овощи, цельные зерна, хлопья для завтрака, нежирный сыр, чай, кофе, орехи, вино и пиво.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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