В каких продуктах содержатся тяжелые металлы и чем они опасны

Часто причиной бессонницы, низкого иммунитета и аллергических реакций может быть избыточное количество тяжелых металлов. В основном «доставка» тяжелых металлов происходит через продукты питания, которые по разным причинам не соответствуют санитарным нормам. Но даже если питаться только чистыми, органическими продуктами, то тяжелые элементы все равно будут попадать в организм через грязный воздух, воду, землю и другие товары потребления. О том, каких металлов стоит опасаться больше всего, «Вечерней Москве» рассказал диетолог Дмитрий Дюран.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Свинец

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Жители России чаще всего неосознанно контактируют со свинцом, причем ежедневно. Он поступает через автомобильные бензиновые выбросы, бытовые и промышленные отходы. Самое неприятное, что свинец накапливается в организме.

Мышьяк

В бытовых условиях с мышьяком чаще всего контактируют курильщики и любители злоупотреблять вином. Во многих регионах страны этот металл в большом количестве содержится в питьевой воде. Также он поступает в организм и через воздух, особенно в районах возле котельных и угольных ТЭЦ.

Кадмий

Еще один тяжелый металл, с которым сталкиваются курильщики, — кадмий. К сожалению, некурящие люди также его впитывают через воздух, особенно в городах, где есть металлургическое производство, большие площади для хранения и переработки различных отходов.

Ртуть

Самые распространенные способы «получить» ртуть — съесть блюдо с морепродуктами или поставить зубную пломбу, так как амальгамы наполовину состоят из этого металла. При этом он считается одним из самых прочных пломбирующих материалов. Ртуть, которая находится в градусниках, не так страшна, как нам говорили в детстве. Опасны только ее испарения, которые могут вызвать заболевания легких.

Никель

Он попадает в организм вместе с пищей (через посуду и приборы с никелем), а также через слизистые и кожу. Также риск взаимодействия с металлом увеличивают зубные коронки. Люди, работающие в сферах машиностроения, добычи угля больше всего находятся в опасной зоне контакта с никелем.

В какой еде можно найти тяжелые металлы

На первом месте стоят морепродукты и рыба. В них могут быть мышьяк, кадмий. Особенно осторожно следует быть с мидиями и устрицами, а среди рыбы — с треской и морским окунем.

В овощах и фруктах также встречается кадмий. Например, в картофеле его может быть до 19 процентов, а в бахчевых — до 10 процентов. Высокая концентрация кадмия наблюдается и в зелени. Среди фруктов его больше всего зафиксировано в яблоках.

Как распознать отравление тяжелыми металлами

Избыточное количество ртути влечет за собой нарушение качества и режима сна, перепады настроения, в редких случаях будет проявляться тремор рук.

Кадмий поражает печень, кости, сердечную систему и может привести к малокровию, гипертонии.

При отравлении мышьяком наблюдаются рвота, диарея, сильная боль в животе, чувство жжения во рту. Небольшие, но постоянные дозы приводят к слабости, упадку сил и сбоям в работе ЖКТ.