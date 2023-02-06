Врач назвал способы уменьшить вред для фигуры от сидячей работы

Специалист посоветовал больше двигаться в течение рабочего дня. Необходимо вставать и потягиваться каждые полчаса, наклоняться и пытаться достать до пальцев ног, а также совершать прогулки по офису. Он рекомендовал работать часть дня стоя и приобрести стол, который поднимается. Также возможна работа за столом с беговой дорожкой.