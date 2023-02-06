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5 часов назад

Врач назвал способы уменьшить вред для фигуры от сидячей работы

Lenta.ru

Врач Тайлер Вилер назвал способы уменьшить вред для фигуры при сидячей работе. Его слова приводит WebMD.

Врач назвал способы уменьшить вред для фигуры от сидячей работы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист посоветовал больше двигаться в течение рабочего дня. Необходимо вставать и потягиваться каждые полчаса, наклоняться и пытаться достать до пальцев ног, а также совершать прогулки по офису. Он рекомендовал работать часть дня стоя и приобрести стол, который поднимается. Также возможна работа за столом с беговой дорожкой.

Врач обратил внимание на то, что сидячая работа увеличивает риск появления диабета и рака. Также у человека может повыситься тревожность и развиться деменция.

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