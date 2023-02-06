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3 часа назад

Сколько калорий в день вы на самом деле должны получать

Ferra.ru

Калории - это то, сколько энергии содержится в продуктах и напитках, которые мы употребляем. Многие скажут, что женщины должны получать 2000 калорий в день, а мужчины - 2500. Но в действительности это не совсем так.

Сколько калорий в день вы на самом деле должны получать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В рекомендациях NHS отмечается, что нормальное количество потребляемых ежедневно человеком килокалорий зависит от его возраста, обмена веществ, уровня активности. Кроме того, калории сами по себе мало что говорят о количестве энергии, которое человек получит. Дело в том, что, например, арахис содержит определённое количество энергии, однако для его расщепления и переваривания требуется тоже много энергии. Связано это с тем, что энергия находится внутри волокна, разрушить которое мы не можем.

Что касается необработанных пищевых продуктов, то они также могут перевариваться и усваиваться по-разному. Из-за биологических особенностей отдельного человека показатели на этикетке могут варьироваться примерно на 20%.

Даже яблоки с одного дерева по содержанию сахара могут отличаться друг от друга на 10%. Всё зависит от того, какое из яблок получило больше света.

Доктор Дуэйн Меллор советует выбирать продукты, богатые клетчаткой, белком, витаминами или минералами, если собираетесь смотреть на калории. А лучше всего вместо того, чтобы задумываться о количестве калорий, - сосредоточиться на увеличении разнообразия пищи в рационе: особое внимание нужно обратить на продукты разных цветов, содержащие много клетчатки, питательных веществ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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