Вода, сон, книги: названы самые полезные привычки

Ни для кого не секрет, что иметь вредные привычки — плохо, а полезные — хорошо. И всё же мало кто спешит обратить внимание на качество своей жизни. Но быть счастливым и здоровым вовсе не так затруднительно, как может показаться. Достаточно внедрить в свою повседневную реальность несколько привычек:

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Мониторить здоровье

Видео дня

Диспансеризация (или чекап, если речь о платных мед. учреждениях) обязательна хотя бы раз в год. Самое длительное время, которое может занять такой ежегодный поход по врачам — два дня. Согласитесь, не слишком большая потеря времени ради того, чтобы быть здоровым. Причиной запущенности тех или иных недугов часто называют именно пренебрежительное отношение к проверке здоровья.

Не дымить

Имеется в виду отказ не только от курения (сигареты вредят вашему здоровью — Прим.), но и от использования всевозможных приспособлений и гаджетов с ароматизированным дымом. Спустя полгода после отказа вы ощутите, как организм самостоятельно восстанавливается. А если отказаться ещё и от спиртного, то повысится общая выносливость, улучшится концентрация внимания, а также функционирование ЖКТ.

Правильно питаться

Садиться на жёсткую диету необязательно, достаточно лишь исключить из меню фастфуд, выпечку, жареную пищу, острое. Лучше готовить пищу на пару, варить или тушить, а ещё разбавить рацион овощами и фруктами.

Пить воду

Достаточное количество воды в день восполняет потери жидкости в организме, улучшает состояние кожи и пищеварение. Не нужно насильно вливать в себя два литра воды ежедневно. Норма воды определяется из расчёта 30 мл. на кг. веса.

Больше двигаться

Начните хотя бы с подъёма на свой этаж пешком, а не на лифте, с лёгкой пробежки по утрам или вечерам. Зимой будет достаточно пешей прогулки продолжительностью в 30-40 минут.

Высыпаться

Недосып влечёт за собой неврозы, проблемы с пищеварением и сбои в работе сердца. Постарайтесь спать хотя бы по 7-8 часов, проветривая помещение перед отходом ко сну, а за час до оного прекращая пользоваться гаджетами — это обеспечит здоровый, спокойный сон.

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