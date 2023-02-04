Невролог рассказал, как как уменьшить боль в мышцах после тренировки

Боль в мышцах после занятий в спортзале — дело обычное. По словам президента Федерации традиционного карате, вертеброневролога клиники «Спектра» Романа Генералова, этой боли не стоит бояться. При этом есть пара хитростей, которые помогут облегчить восстановление после хорошей тренировки, чтобы не чувствовать себя развалиной на следующий день.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, главная причина, почему у вас всё болит после занятий, — то, что вы занимаетесь нерегулярно. А причины поменьше связаны с тем, что в клетках копится молочная кислота (она раздражает нервные окончания, и мозг воспринимает это как болевой сигнал), а от нагрузок в мышцах случаются микротравмы, что, в общем-то, тоже не страшно, ведь они заживают и восстанавливаются.

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С первой причиной бороться достаточно легко, для последней достаточно не перегружать себя. А вот для того, чтобы в мышцах не копилась молочная кислота, нужно правильно дышать (все беды от отсутствия кислорода).

«Чтобы снизить боль в мышцах во время и после тренировок, нужен режим, правильное сбалансированное питание. Должно присутствовать больше белковой пищи — примерно 30% углеводов, микроэлементов. Обязательно после тренировок упражнение на растяжку мышц. На следующий день может быть лёгкий бег, массаж, согревающие процедуры, баня», — добавил тренер в разговоре с «Лайфом».

Стоит понимать, что если после тренировки вы чувствуете приятную и ноющую боль — это нормально, и чтобы быстрее восстановить организм, достаточно принять контрастный душ и сделать массаж (к слову, не лишним будет и качественно размяться перед тем, как выполнять упражнения). А вот если неприятные ощущения не уходят, а только нарастают, это повод обратиться к врачу.