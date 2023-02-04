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2 часа назад

Учёные выяснили, какие фрукты и овощи могут привести к раку кожи

Секрет Фирмы

Мы часто слышим про вред фастфуда и жареной пищи. Врачи пугают раком и прочими страшными заболеваниями, и не без основания. Полезной же едой называют фрукты и овощи. Но, как выяснили учёные, некоторые цитрусы и даже безобидная на первый взгляд зелень могут быть канцерогенны. В частности, исследователи связывают частое потребление апельсинов и грейпфрутов с появлением меланомы.

Учёные выяснили, какие фрукты и овощи могут привести к раку кожи
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Американский генетик Дмитрий Прус рассказал, что для борьбы с патогенами растения используют не обычную иммунную систему, а специальные биоактивные молекулы. А они могут не только убивать опасные бактерии, но и вредить людям. В 2015 году учёные выявили связь между биоактивными молекулами цитрусовых и раком кожи, сообщил «Московский комсомолец». В частности, меланома чаще развивалась у тех, кто пил апельсиновый сок и ел грейпфруты.

Больше всех рисковали те любители цитрусов, у кого были солнечные ожоги с волдырями. Учёные считают, что причина — в фурокумаринах, которые вырабатываются растениями для защиты от инфекций. Связь между появлением меланомы и потреблением цитрусов подтвердило и американское исследование Diet and Health Study. Однако учёные заметили, что заболевание появлялось только у тех, кто активно принимал солнечные ванны. Самые же пугающие результаты показало показало исследование Британского биобанка, в котором участвовало 200 000 человек.

Как выяснилось, те, кто ел цитрусовые хотя бы дважды в неделю, заболевали меланомой в полтора раза чаще. Больше пациентов было среди людей с очень светлой кожей. Прус отнёс к опасным не только цитрусы, и но и овощи из семейства зонтичных — петрушку, укроп, пастернак, фенхель и морковь. Как пояснил учёный, эти растения естественным образом производят фурокумарины и другие биоактивные молекулы, чтобы бороться с грибковыми инфекциями. Риски несёт и любимый у зожников сельдерей. Если вас эта информация не сильно напугала, то стоит узнать больше о вреде и пользе грейпфрута . У этого цитруса есть один неожиданный недостаток.

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