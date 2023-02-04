Учёные выяснили, какие фрукты и овощи могут привести к раку кожи

Мы часто слышим про вред фастфуда и жареной пищи. Врачи пугают раком и прочими страшными заболеваниями, и не без основания. Полезной же едой называют фрукты и овощи. Но, как выяснили учёные, некоторые цитрусы и даже безобидная на первый взгляд зелень могут быть канцерогенны. В частности, исследователи связывают частое потребление апельсинов и грейпфрутов с появлением меланомы.

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Американский генетик Дмитрий Прус рассказал, что для борьбы с патогенами растения используют не обычную иммунную систему, а специальные биоактивные молекулы. А они могут не только убивать опасные бактерии, но и вредить людям. В 2015 году учёные выявили связь между биоактивными молекулами цитрусовых и раком кожи, сообщил «Московский комсомолец». В частности, меланома чаще развивалась у тех, кто пил апельсиновый сок и ел грейпфруты.

Больше всех рисковали те любители цитрусов, у кого были солнечные ожоги с волдырями. Учёные считают, что причина — в фурокумаринах, которые вырабатываются растениями для защиты от инфекций. Связь между появлением меланомы и потреблением цитрусов подтвердило и американское исследование Diet and Health Study. Однако учёные заметили, что заболевание появлялось только у тех, кто активно принимал солнечные ванны. Самые же пугающие результаты показало показало исследование Британского биобанка, в котором участвовало 200 000 человек.