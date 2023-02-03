Кардиолог назвал две опасные для сердца утренние привычки

Существует несколько утренних привычек, от которых стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье сердца, рассказал кардиолог Ник Уэст. Об этом пишет американское издание She Finds. Среди них — злоупотребление сладким после пробуждения и ненормированный сон.

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Сладкий кофе

Добавление сахара или других подсластителей в бодрящий напиток может навредить сердечно-сосудистой системе.

— Повышенное потребление сахара с едой увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца (стенокардию и сердечный приступ) и цереброваскулярные заболевания (инсульт), — предупредил доктор Уэст.

Опасность представляют и всевозможные заменители сахара. Несмотря на то, что они были созданы как более здоровая и низкокалорийная альтернатива, вреда от них не меньше.

Важно свести общее потребление сахара к минимуму, а значит забыть о выпечке, хлопьях и любых других сладких продуктах.

Слишком много или слишком мало сна

Правильное количество сна также важно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Это означает, что отказывать себе в достаточном количестве часов сна каждую ночь или ложиться спать слишком поздно грозит серьезными последствиям.

— Как недостаток сна (менее шести часов в сутки), так и избыток (более девяти часов) одинаково вредны для сердца, — отметил медик.