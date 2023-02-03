Врач рассказал, как снять боль в мышцах после тренировки

Вертеброневролог Роман Генералов рассказал, как уменьшить боль в мышцах после тренировки. Об этом сообщает Life.ru.

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Эксперт объяснил, что болезненные ощущения обычно появляются из-за нерегулярных занятий. В клетках накапливается молочная кислота, которая приводит к разбуханию, раздражая нервные окончания. Однако есть теория, что во время тренировок мышцы получают микротравмы, в результате чего и возникает боль.

Генералов подчеркнул, что во время занятий спортом особое внимание следует уделять своему дыханию. По его словам, молочная кислота накапливается из-за задержки дыхания. Во время тренировок следует дышать глубоко, посоветовал специалист.

"Чтобы снизить боль в мышцах во время и после тренировок, нужен режим, правильное сбалансированное питание. Должно присутствовать больше белковой пищи – примерно 30% углеводов, микроэлементов", – отметил он.

Завершать тренировку лучше всего упражнениями на растяжку. Генералов рассказал, что на следующий день стоит запланировать легкий бег, массаж, согревающие процедуры или баню. Он также рекомендовал контрастный душ.

Во время приятной и ноющей боли можно продолжать растяжку мышц. Если боль усиливается, стоит прекратить занятия спортом и обратиться к специалисту.

Генералов напомнил, что нельзя начинать интенсивную тренировку без предварительного разогрева.