Что делать при повышенной чувствительности зубов

Врач-пародонтолог Мария Доржиева перечислила «ФедералПресс» симптомы повышенной чувствительности зубов. Также она рассказала о том, как проводится лечение данной проблемы.

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«У человека высокая чувствительность зубов, если он испытывает боль, когда вдыхает холодный воздух, не может есть мороженое, избегает каких-то областей, когда чистит зубы, отказывается от горячих и холодных напитков», – пояснила эксперт.

Мария Доржиева отметила, что нужно определиться с причиной, которых в стоматологии множество. Повышенная чувствительность зубов может быть из-за клиновидных дефектов. Они образуются, когда стирается эмаль у шейки зуба, обнажается дентин и вызывает чувствительность. В данном случае проблему решит композитная пломба, которая прикроет голый дентин и не даст стираться зубу дальше.

Врач добавила, что проблема может возникнуть и из-за рецессии десны. Это когда десна опускается вниз и оголяется корень зуба. В данном случае проблема решается только хирургически.

Также чувствительность зубов может повышаться из-за хронического пародонтита, стираемости зубов и генетических особенностей. Для выяснения причины и лечения необходимо обратиться к стоматологу.