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4 часа назад

У склонных к ожирению мозг работает иначе

Газета.Ruиещё 1

Неврологи Мичиганского университета установили, что у склонных к ожирению крыс при употреблении глюкозы мозг работает иначе по сравнению с крысами, к ожирению не склонными. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Neurochemistry.

У склонных к ожирению мозг работает иначе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее ученые установили различия в прилежащем ядре у крыс, склонных к ожирению, и устойчивых к нему. Эта часть мозга отвечает за мотивацию и участвует в работе системы вознаграждения и формировании удовольствия и зависимости.

"Эти центры мотивации мозга эволюционировали, чтобы помочь нам выжить, искать пищу и размножаться. Однако сегодня, когда пищи стало достаточно, это стало мешать нам. Людям легче отказаться от порции брокколи и съесть десерт или картофель фри. Итог – ожирение. В нашем исследовании мы решили установить потенциальные различия в мозге животных, которые склонны к перееданию и ожирению, и тех, которые не склонны", – подчеркнули ученые.

Сахар - основной источник энергии для мозга. Попадая в него, молекула сахара расщепляется на более мелкие элементы, которые уже и питают нейроны.

В рамках работы ученые кормили две группы крыс глюкозой и затем отслеживали то, как мозг потребляет сахар. Они обнаружили, что глюкозе требуется больше времени, чтобы попасть в прилежащие ядра животных, склонных к ожирению.

Кроме того, они обнаружили избыточный уровень глутамата, возбуждающего нейромедиаторы.

"Из этого следует, что активность мозга различается у крыс, склонных к ожирению и не склонных. Вероятно, у людей мы сможем наблюдать такие же закономерности", – заключили исследователи.

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