Раскрыт неочевидный способ борьбы с усталостью

Эндокринолог Александра Ракша поделилась с россиянами неожиданным способом борьбы с усталостью и поддержания энергии.

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Причинами постоянной слабости могут стать как проблемы со здоровьем, так и несоблюдение здорового образа жизни, недостаток движения, и только при условии, что человек регулярно занимается спортом, он может оставаться бодрым и энергичным, сообщила Ракшина. Тем, кто раньше вел малоподвижный образ жизни, стоит начать с короткой утренней разминки, которая поможет стимулировать активность мозга.

Второй неочевидной причиной постоянной усталости может быть обезвоживание.

– Потеря даже одного или двух процентов веса за счет жидкости может негативно сказаться на самочувствии. Вода передает питательные вещества клеткам, поэтому если ее не хватает, работа организма замедляется, – рассказала эксперт.

Работоспособность могут снижать сладости и фастфуд, если они составляют значительную долю рациона человека. Они также негативно влияют на память и когнитивные функции мозга. Гораздо больше пользы принесет обилие в рационе фруктов и овощей, а также продуктов, богатых белком, говорит Ракшина.