Раскрыт неочевидный способ борьбы с усталостью

Эндокринолог Александра Ракша поделилась с россиянами неожиданным способом борьбы с усталостью и поддержания энергии.
Причинами постоянной слабости могут стать как проблемы со здоровьем, так и несоблюдение здорового образа жизни, недостаток движения, и только при условии, что человек регулярно занимается спортом, он может оставаться бодрым и энергичным, сообщила Ракшина. Тем, кто раньше вел малоподвижный образ жизни, стоит начать с короткой утренней разминки, которая поможет стимулировать активность мозга.
Второй неочевидной причиной постоянной усталости может быть обезвоживание.
– Потеря даже одного или двух процентов веса за счет жидкости может негативно сказаться на самочувствии. Вода передает питательные вещества клеткам, поэтому если ее не хватает, работа организма замедляется, – рассказала эксперт.
Работоспособность могут снижать сладости и фастфуд, если они составляют значительную долю рациона человека. Они также негативно влияют на память и когнитивные функции мозга. Гораздо больше пользы принесет обилие в рационе фруктов и овощей, а также продуктов, богатых белком, говорит Ракшина.
Слабость также может быть симптомом железодефицитной анемии, так как именно железо способствует переносу кислорода по организму. Помимо этого, постоянная усталость может говорить о проблемах со щитовидной железой, скрытой депрессии или тревожном расстройстве, отметила специалист в беседе с изданием "Lenta.ru".