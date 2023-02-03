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2 часа назад

Раскрыт неочевидный способ борьбы с усталостью

Vse42.ru

Эндокринолог Александра Ракша поделилась с россиянами неожиданным способом борьбы с усталостью и поддержания энергии.

Раскрыт неочевидный способ борьбы с усталостью
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Причинами постоянной слабости могут стать как проблемы со здоровьем, так и несоблюдение здорового образа жизни, недостаток движения, и только при условии, что человек регулярно занимается спортом, он может оставаться бодрым и энергичным, сообщила Ракшина. Тем, кто раньше вел малоподвижный образ жизни, стоит начать с короткой утренней разминки, которая поможет стимулировать активность мозга.

Второй неочевидной причиной постоянной усталости может быть обезвоживание.

– Потеря даже одного или двух процентов веса за счет жидкости может негативно сказаться на самочувствии. Вода передает питательные вещества клеткам, поэтому если ее не хватает, работа организма замедляется, – рассказала эксперт.

Работоспособность могут снижать сладости и фастфуд, если они составляют значительную долю рациона человека. Они также негативно влияют на память и когнитивные функции мозга. Гораздо больше пользы принесет обилие в рационе фруктов и овощей, а также продуктов, богатых белком, говорит Ракшина.

Слабость также может быть симптомом железодефицитной анемии, так как именно железо способствует переносу кислорода по организму. Помимо этого, постоянная усталость может говорить о проблемах со щитовидной железой, скрытой депрессии или тревожном расстройстве, отметила специалист в беседе с изданием "Lenta.ru".

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