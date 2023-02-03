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3 часа назад

Врач назвал способы поднять настроение по утрам

Lenta.ru

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал способы поднять настроение по утрам. О том, как сделать время после пробуждения приятным и радостным, он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Врач назвал способы поднять настроение по утрам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отметил Агапкин, ложиться спать нужно в правильной позе.

«По исследованиям ученых, оптимальная поза — это лежа на боку. (...) Так называемая поза эмбриона, то есть когда коллеги согнуты, руки под головой», — рассказал реабилитолог.

По его словам, эта поза обеспечивает нормальное полноценное дыхание.

Также телеведущий посоветовал использовать световой будильник для того, чтобы быть утром в хорошем настроении. Он сообщил, что этот прибор начинает излучать свет за 15-20 минут до установленного времени, благодаря чему пробуждение становится легким и приятным.

За три-четыре часа до сна должен быть неплотный ужин, добавил Агапкин.

«Если человек поужинал легко (...), съел, например, отварное мясо, творог, легкие фрукты, то к моменту пробуждения, к шести-семи часам утра, у него организм испытывает легкий голод, и это приводит к тому, что его гормональная система готова проснуться. Человек просыпается даже без будильника, потому что хочется есть», — объяснил он.

ЗОЖ,Сергей Агапкин,
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