«Не стареют и не болеют»: что не так с «моржами»

Более двух тысяч лет назад Иисус Христос крестился в водах реки Иордан. Христианские богословы утверждают, что именно с тех пор появилась традиция купания в ледяной воде, которая у многих позже переросла в моржевание. Однако историки достоверно установили, что купание в холодной воде было распространено в древних Греции, Египте, Китае. Древнегреческий целитель, врач и философ Гиппократ, живший в V–IV веках до нашей эры, говорил: «Теплая вода расслабляет, и только холодная стимулирует».

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Споры о пользе и вреде моржевания – круглогодичного купания в открытых источниках – не прекращаются до сих пор. Так, в XX веке ученые из Новосибирска предприняли серьезное исследование организма: его реакцию и состояние во время пребывания в холодной воде. Объектами для исследований стали новосибирские «моржи» со стажем. После того как они 20 минут находились в теплом помещении при температуре 26 градусов, их погружали в ледяную воду (0°) на 0,5–1 минуту. Оказалось, что организм человека при мгновенном погружении в очень холодную воду в пять раз увеличивает потребление кислорода. При этом активизируется дыхание и мышцы становятся более активными.

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Температура тела резко меняется, но не во всех точках одинаково. Если обычно внутренняя температура организма в два раза выше, чем на его поверхности, то в момент нахождения в ледяной воде разница увеличивается в шесть раз.

На этом и строятся все аргументы за и против моржевания.

Ученые, которые положительно отзываются о нем, так поясняют лечебный эффект этого увлечения: теплопроводность воды превышает теплопроводность воздуха почти в 28 раз. Когда тело погружается в воду при температуре 0 градусов по Цельсию, организм увеличивает производство тепла в десять (!) раз. В шесть раз увеличивается потребление кислорода, на 10–15 процентов становится реже пульс, капилляры резко сжимаются. Это, по мнению ученых, хорошо тренирует сосуды, закаливает организм.

При столь резких перепадах температуры он начинает вести борьбу за выживание и тем самым повышает иммунитет. Исследователи Кентуккийского университета научным путем доказали, что кратковременный стресс, в том числе и погружение в ледяную воду, повышает сопротивляемость организма к целому ряду заболеваний, в том числе инфекционных. Более того, ими отмечены и такие эффекты, как помощь в заживлении ран и борьба с раковыми клетками.

«Моржи» со стажем уверяют, что увлечение купанием в ледяной воде помогло им избавиться от ряда хронических болезней. Старейший морж Москвы Сергей Максимов, которому уже за 80, рассказывает, что после многих лет моржевания серьезно заболел после того, как, работая в Африке, был лишен возможности купания в ледяной воде. После занятий йогой и восстановления здоровья, он вновь вернулся к любимому занятию.

45-летний Анатолий Серов, член одного из московских клубов «моржей» к зимнему купанию пришел после… автомобильной аварии. Он девять месяцев пролежал на больничной койке с целым набором травм. Попутно произошло обострение всевозможных болезней, на которые был способен ослабленный организм: радикулит, стенокардия, хронический бронхит и даже туберкулез. В мороз медики запрещали ему даже выходить на свежий воздух. Но он вышел. Чтобы добраться до клуба «моржей». Окунулся первый раз – и лишился дыхания. Но это его не остановило. Спустя три года Анатолий, по его словам, в ледяной воде брал двухкилометровую дистанцию.

«Моржи» не стареют. Вернее, к ним процесс старения приходит намного позже, чем к обычным людям. Ученые и этому нашли объяснение. Клетки центральной нервной системы человека вырабатывают катехоламины и ацетилхолины. Первые делают нас активными, следят за эндокринным балансом. Вторые – являются противовесом. Наличие ацетилхолинов – залог спокойствия и, увы, малоподвижности. С возрастом их количество у человека возрастает, а катехоламинов, напротив, становится меньше. Поэтому пожилые люди так медлительны. Кроме того, большое количество ацетилхолинов может «наградить» вас заболеваниями желудочно-кишечного тракта, стать причиной возникновения сахарного диабета, возрастного ожирения и даже рака. Но как только человек окунается в ледяную воду, внутри организма у него происходит резкий выброс катехоламинов. Регулярное моржевание помогает человеку восстановить баланс катехоламинов и ацетилхолинов. Поэтому «моржи» в любом возрасте подвижны, энергичны и выглядят намного младше своих ровесников, не практикующих такое купание.

Противники купания, как ни странно, главным своим аргументом также называют стресс. Многие иммунологи говорят о том, что он, наоборот, пробуждает все болезни, на которые способен организм. Но научных доказательств этого пока нет.

Другим аргументом против считается привыкание к гормону радости. Когда организм получает стресс, он вырабатывает эндорфин. Благодаря ему у человека возникает эйфория, он чувствует себя легко и непринужденно. Это состояние знакомо и тем, кто хоть раз окунался на Крещение в прорубь. Со временем, после регулярных зимних купаний, у человека возникает зависимость от этого чувства сродни наркотической. Следствием является так называемая зимняя депрессия.