Названа норма сала при диабете

Для страдающих диабетом есть свой чёрный список продуктов, повышающих сахар в крови. И хотя жирные продукты напрямую на выброс инсулина не влияют, как правило, они способствуют повышению давления и нагрузки на пищеварение. Сало же почти на 90% состоит из жиров.

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О том, сколько можно диабетика есть сала, рассказала эндокринолог Елена Губкина.

Специалист обратила внимание, что сало содержит не только большое количество калорий, но и соли.

«Для тех людей с сахарным диабетом, у которых также диагностированы ожирение, нарушение жирового обмена, гипертония, отеки нижних конечностей, проблемы с желудочно-кишечной системой, сало находится под запретом, чтобы не усугубить положение и состояние», — указала она.

Если у человека один только диабет, то полакомиться сальцем ему всё же можно. Но редко и совсем в небольших количествах.