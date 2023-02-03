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1 час назад

Можно ли пить алкоголь при приеме кардиопрепаратов

Секрет Фирмы

Врачи обычно не советуют пить алкоголь, если вам прописаны таблетки. Но сердечники — случай особый. Как оказалось, для них пропустить приём своего лекарства хуже, чем выпить спиртное (хотя и тут не всё так просто). Приходится выбирать меньшее из двух зол.

Можно ли пить алкоголь при приеме кардиопрепаратов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Если кардиопрепарат выписан для регулярного приёма, забыть про него нельзя даже один раз, предупредила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Стойко.

От употребления алкоголя в большом количестве в целом ждать ничего хорошего не стоит, а на фоне приёма кардиологических лекарств тем более, указала специалист.

Во-первых, может чрезмерно повыситься или понизиться артериальное давление, возникнуть аритмия и даже развиться инсульт или инфаркт.

Во-вторых, есть риск повреждения почек, печени, обострения панкреатита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также кровотечений в области желудочно-кишечного тракта. Оно вам надо?

И всё-таки сердечникам можно немного выпить, но совсем чуть-чуть.

«Если предстоит праздничное событие, я, как правило, разрешаю своим пациентам выпить один бокал вина. Но продолжать принимать плановые кардиопрепараты они должны обязательно», — сказала кардиолог.

ЗОЖ,
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