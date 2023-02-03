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5 часов назад

Врачи посоветовали, как избавиться от храпа

runews24.ru

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главный врач Юлия Абрамова рассказали о причинах храпа и дали несколько советов, как избавиться от этой проблемы.

Врачи посоветовали, как избавиться от храпа
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам врачей, выраженность храпа может зависеть от нескольких факторов, к примеру, от положения в постели, стадии сна, применения некоторых препаратов, веса и употребления алкоголя.Для устранения храпа можно изменить положение во время сна, лечь на бок, заменить лекарства, отказаться от алкоголя, заняться снижением веса.

Также храп может быть связан с определенными заболеваниями дыхательных путей. Одной из серьезных медицинских проблем является синдром обструктивного апноэ или нарушениями сна, рассказали эксперты изданию «Спорт Экспресс».

В этом случае лечение храпа снизит риск инфарктов и инсультов.

ЗОЖ,Юлия Абрамова,
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