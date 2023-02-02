Как избежать "стреляющей" боли в голени при беге

Бывает так, что вы выходите на пробежку и всё идёт хорошо. Но в какой-то моменты вы начинаете ощущать боль в голени. По-другому такая травма называется медиальным синдромом напряжения большеберцовой кости.

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«Стреляющая» боль в голени может усиливаться при физической нагрузке. И считается, что 9-20% бегунов в какой-то момент всё же сталкиваются с этой травмой. Однако снизить риск её возникновения более чем возможно.

На вероятность появления синдрома напряжения большеберцовой кости (боли в голени) влияют такие факторы, как ожирение, избыточный вес, резкое увеличение частоты либо количества бега или добавление упражнений с высокой ударной нагрузкой (прыжки). Также у женщин риск получения этой травмы на 71% выше, чем у мужчин. А ещё больше шансов столкнуться с болью в голени у людей, которые уже получили травмы во время бега, у людей с низким сводом стопы или плоскостопием.

Чтобы защитить себя от получения данной травмы, соблюдайте ряд правил. Во-первых, передвигайтесь постепенно. И при этом отслеживайте во время бега пройденное расстояние, местность. Так вам будет проще постепенно увеличивать нагрузку. Во-вторых, найдите время для достаточного количества сна, употребления достаточного количества воды, отдыха, питательной диеты: это даст возможность телу восстановиться. Наконец, не забывайте о регулярных силовых тренировках, которые снизят риск получения травм.