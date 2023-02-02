Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам назвали способ снизить уровень стресса в старости

Lenta.ruиещё 1

Платоническая любовь делает пожилых людей спокойными и счастливыми, уверена психолог Елена Комолова. Способ справиться со стрессом она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Назван способ снизить уровень стресса в старости
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Комолова рассказала россиянам, что платоническая любовь — отличный способ снизить уровень стресса в старости. По ее словам, чаще всего это чувство возникает не только у людей преклонного возраста, но и у подростков. В обоих случаях гормоны играют не первую роль в отношениях, а инстинкт размножения уступает место разуму.

Подобные отношения предполагают эмоциональную связь, общие ценности, взаимное уважение и доверие, отсутствие ожиданий и идеализации партнера.

«Люди, состоящие в подобных союзах, имеют более устойчивую психику, — отметила собеседница «Ленты.ру». — Платонические отношения снижают общий фон тревожности. Также у человека возникают положительные эмоции и светлые чувства — благодарность, уверенность, желание созидать».

При этом Комолова подчеркнула, что не всегда в парах, где нет секса, царит платоническая любовь. К тому же, люди могут отказываться от секса между собой и по другим причинам: из-за религиозных взглядов, проблем со здоровьем, в том числе психологическим, невозможности быть вместе и прочим.

Ранее Елена Комолова назвала экспресс-методы борьбы с острым стрессом. Она посоветовала во время стресса представлять во рту вкус шоколада.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители