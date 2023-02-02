Названо количество воды, которое необходимо пить для долголетия и здоровья

Согласно исследованиям, которые проводились в течении 30 лет, на 11 тыс. человек, необходимо употреблять от 30 до 50 миллилитров воды на килограмм, то есть около 2,5 литра при весе в 70 кг. При этом ВОЗ рекомендует взрослому человеку в сутки выпивать от 1,5 до 3 литров воды.