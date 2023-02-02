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3 часа назад

Названо количество воды, которое необходимо пить для долголетия и здоровья

Primpress

Известный врач рассказал, какое количество воды неодходимо выпивать, чтобы организм сохранил свое здоровье и долголетие. Именно это количество снижает риск развития хронических заболеваний, сообщает PRIMPRESS.

Названо количество воды, которое необходимо пить для долголетия и здоровья
Фото: PrimPressPrimPress

Согласно исследованиям, которые проводились в течении 30 лет, на 11 тыс. человек, необходимо употреблять от 30 до 50 миллилитров воды на килограмм, то есть около 2,5 литра при весе в 70 кг. При этом ВОЗ рекомендует взрослому человеку в сутки выпивать от 1,5 до 3 литров воды.

Именно такое количество воды в сутки способно обеспечить полноценную работу всех систем органов, снижает риск развития заболеваний и способствует улучшению состояния здоровья.

ЗОЖ,ВОЗ,
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