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57 минут назад

Риск остановки сердца у пожилых людей во время занятий спортом оценили

Lenta.ru

Риск внезапной остановки сердца у пожилых людей во время занятий спортом оценивается как очень низкий. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Американского колледжа кардиологов, сообщает WebMd.

Каков риск инфаркта у пожилых во время занятий спортом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ученые проанализировали 4078 таких случаев, которые произошли среди двух миллионов людей старше 65 лет, проживающих в Портленде (штат Орегон) и в округе Вентура (штат Калифорния). Оказалось, что только 77 внезапных остановок сердца (1,9 процента от общего числа) связаны с занятиями спортом.

В 90 процентах случаев внезапная остановка сердца происходила у мужчин и была связана с ездой на велосипеде, бегом и занятиями в тренажерном зале.

«Польза от занятий спортом для пожилых людей, вероятно, намного превышает риск», — к такому выводу пришел доктор медицинских наук Сумит С. Чу.

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