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2 часа назад

Диетолог назвала дневную норму сахара

Газета.Ruиещё 2

Дневная норма сахара для здорового человека, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, не должна превышать 50 г. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-диетолог АО «Медицина» Марьям Джутова. При этом для людей, страдающих хроническими заболеваниями, по ее словам, нужно употреблять сладкого в разы меньше.

Диетолог назвала дневную норму сахара
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В случае наличия предрасположенности к хроническим заболеваниям, например, ожирению, гипертонии, нарушениям водного обмена, даже при бронхиальной астме, это количество сокращается до 30 г. При заболевании почек, уже имеющемся сахарном диабете, показатель снижается в разы — 15-20 г», — пояснила специалист.

Она добавила, что если человек питается рационально и использует сахар только как усилитель вкуса, то тяги к сладкому у него не будет.

Ранее Джутова развенчала миф о том, что глюкоза вреднее фруктозы. По ее словам, оба этих моносахарида имеют как преимущества, так и недостатки.

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