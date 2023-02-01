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1 час назад

Названы самые вредные сладости для зубов

Секрет Фирмы

Сладкое вредит вашим зубам. Наверняка вы помните эту установку ещё с детства, когда родители запрещали съедать полкило конфет на ночь или останавливали вас на третьей ложке сахара в чай. И они были правы: употребление любых сладостей негативно сказывается на состоянии зубов, подтвердила «Газете.Ru» детский стоматолог клиники «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина.

Названы самые вредные сладости для зубов
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

В первую очередь, напомнила медик, любые сладости — это легкоусвояемые углеводы, которые очень любят превращать в кислоту различные бактерии. А там уж можете представить сами, что делают кислоты с вашими зубками.

«В дальнейшем кислоты разрушают эмаль, так как происходит процесс деминерализации — выход минерала с поверхности эмали и образование кариозной полости. Соответственно, чем чаще мы едим сладкое и не чистим зубы, тем быстрее идёт процесс разрушения», — объяснила для непонятливых Шемякина.

Аналогичным образом на сладкое реагируют и детские зубы. А из-за деминерализации они ещё и начинают болеть, потому что нерв раздражается и воспаляется. Специалист пояснила, что причин для зубной боли от сладкого обычно две: это или кариозные полости, или повышенная чувствительность эмали.

«Определить точную причину чувствительности зубов к сладкому может только врач», — подчеркнула стоматолог.

Итак, самые вредные сладости для зубов — это все конфеты, шоколад и другие продукты, в которых есть лёгкие сахара, резюмировала врач.

Важно сохранять зубки не только здоровыми, но и красивыми. Известно, что кофе способен покрасить ваш рот в свой собственный цвет, если ничего с этим не делать. Но способ защититься есть, и он весьма прост.

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