Чем опасен неправильный подбор контактных линз

По её словам, для коррекции зрения лучше использовать и очки, и контактные линзы, поскольку они по-разному влияют на глаза. Если же неправильно подобрать линзы, то можно столкнуться с рядом осложнений. Это могут быть кератит или гипоксия роговицы. При таких диагнозах уже нельзя делать лазерную коррекцию зрения.

«У каждого способа коррекции свои плюсы и минусы, будь то очковая, контактная мягкими линзами дневного ношения или коррекция ночными линзами — ортокератология. С точки зрения именно оптики и восприятия картинки, конечно, контактные линзы лучше: они дают более объемное и приближенное к реальности изображение, их удобно носить», — заявила старший оптометрист Офтальмологического центра «Зрение» Валентина Павлова.

«Например, пациентов с близорукостью я предупреждаю: какая бы супероднодневная линза ни была, всё же это инородное тело, которое встраивается в слёзную пленку. Постоянное, непрерывное ношение влечет последствия. Я советую совмещать: приходя домой, снимать линзы и надевать очки», — рассказала Павлова.

Пациентам, которые впервые столкнулись с необходимостью коррекции зрения, лучше сначала попробовать очки и только потом линзы, говорят врачи. Ведь перейти от линз обратно на очки будет весьма сложно. Кроме этого, у линз есть несколько ограничений: их нельзя носить при болезни и температуре, инфекции и воспалении глаз. Они могут вызвать сухость глаз, особенно если соприкасаются с воздухом из кондиционера. Кроме этого, их нельзя носить людям с противопоказаниями — например, проблемами переднего отрезка глаза, воспалениям. Есть даже психические противопоказания.