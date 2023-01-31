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3 часа назад

Сомнолог рассказал, как сделать утро добрым

Вечерняя Москва

Неудачное или тяжелое начало дня отнимает огромное количество энергии. А вот доброе утро — залог удачного дня и отличного настроения. Как сделать утро добрым, рассказал сомнолог Михаил Котенков.

Сомнолог рассказал, как сделать утро добрым
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что нужно приучить себя ложиться и вставать в одно и то же время.

По его словам, идеальное время для сна — с 10 вечера до 6 утра. С вечера нужно продумать все дела, чтобы избежать утренней суеты. Что-то можно сделать с вечера, часть задач делегировать членам семьи.

Важно уделить внимание себе. Выделите время не только для гигиены, но и для приятных уходовых процедур, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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