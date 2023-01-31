Сомнолог рассказал, как сделать утро добрым

Неудачное или тяжелое начало дня отнимает огромное количество энергии. А вот доброе утро — залог удачного дня и отличного настроения. Как сделать утро добрым, рассказал сомнолог Михаил Котенков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт отметил, что нужно приучить себя ложиться и вставать в одно и то же время.

По его словам, идеальное время для сна — с 10 вечера до 6 утра. С вечера нужно продумать все дела, чтобы избежать утренней суеты. Что-то можно сделать с вечера, часть задач делегировать членам семьи.