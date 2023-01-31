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2 часа назад

От какой еды нужно отказаться пожилым людям

РИА "ФедералПресс"

Ближе к пожилому возрасту, а именно после 60 лет жизни, требования к питанию становятся более жесткими. Если их соблюдать, можно избежать злокачественного течения болезней и оздоровить организм. Об этом «ФедералПресс» сообщил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

От какой еды нужно отказаться пожилым людям
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«После 60 лет требования к питанию более жесткие, чем в молодости. Их необязательно соблюдать, но кончится все тем, что пожилой человек не доживет какое-то количество лет, при этом последние годы будет жить очень плохо», – отметил врач Гинзбург.

Нездоровое питание приводит к раннему появлению возрастных болезней, к более злокачественному течению, говорит диетолог Михаил Гинзбург.

Чтобы предотвратить негативные последствия, он советует отказаться от сахара, белого хлеба, риса, маргарина, чипсов, кондитерских изделий и уменьшить потребление подсолнечного масла.

«Еще следует отказаться от красного мяса и продуктов глубокой переработки, то есть от колбасы и сосисок. Эти продукты мешают жить долго, а в пожилом возрасте их влияние становится критичным», – сказал доктор медицинских наук.

Положительное влияние оказывают морская рыба, зелень, овощи, ягоды, орехи, фрукты, кисломолочные напитки, квашеные овощи, крупы, грубый хлеб, например, ржаной или с отрубями, а также восточные приправы – куркума, имбирь.

Не менее полезными считаются чеснок и лук, а в качестве мяса можно потреблять курицу или индейку. Вместо подсолнечного масла врач советует присмотреться к оливковому, кокосовому или льняному маслу.

ЗОЖ,Михаил Гинзбург,
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