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1 час назад

Не хотите стать алкоголиком? Тогда найдите себе цель в жизни

Ferra.ruиещё 2

Студенты колледжей нередко злоупотребляют алкоголем. Однако учёные нашли способ снизить тягу молодых людей к спиртному.

Не хотите стать алкоголиком? Тогда найдите себе цель в жизни
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Благодаря технологии fMRI учёные из Университета Пенсильвании, Колумбийского университета и Дартмутского колледжа узнали, как взаимосвязаны тяга к алкоголю, потребление алкоголя и цель в жизни. Оказалось, что сильное чувство цели в жизни помогает снизить у некоторых людей искушение пить много алкоголя.

Результаты этого исследования были опубликованы в издании Addiction.

В ходе исследования команда учёных составила карту отношения к алкоголю и поведения 54 здоровых студентов колледжей. Участники должны были каждый день проходить опросы в течение месяца. Также специалисты провели МРТ-сканирование мозга студентов.

Выяснилось, что те, у кого мозговая активность в вентральном полосатом теле (область, которая отвечает за тягу и вознаграждение) была выше, с большей вероятностью после тяги к алкоголю к итоге выпивали. При этом люди склонны были пить больше, если ощущали себя менее целеустремлёнными, чем раньше.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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