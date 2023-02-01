Не хотите стать алкоголиком? Тогда найдите себе цель в жизни

Студенты колледжей нередко злоупотребляют алкоголем. Однако учёные нашли способ снизить тягу молодых людей к спиртному.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Благодаря технологии fMRI учёные из Университета Пенсильвании, Колумбийского университета и Дартмутского колледжа узнали, как взаимосвязаны тяга к алкоголю, потребление алкоголя и цель в жизни. Оказалось, что сильное чувство цели в жизни помогает снизить у некоторых людей искушение пить много алкоголя.

Результаты этого исследования были опубликованы в издании Addiction.

В ходе исследования команда учёных составила карту отношения к алкоголю и поведения 54 здоровых студентов колледжей. Участники должны были каждый день проходить опросы в течение месяца. Также специалисты провели МРТ-сканирование мозга студентов.

Выяснилось, что те, у кого мозговая активность в вентральном полосатом теле (область, которая отвечает за тягу и вознаграждение) была выше, с большей вероятностью после тяги к алкоголю к итоге выпивали. При этом люди склонны были пить больше, если ощущали себя менее целеустремлёнными, чем раньше.