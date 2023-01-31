Названы продукты, вызывающие рак желудка

Некоторые продукты могут увеличить риск развития рака желудка. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал «ФедералПресс», какие продукты вызывают онкологию.
«Факторы риска – это слишком горячая пища, а также острая, жареная пища, которая выступает как фактор, повреждающий слизистые желудка. Вообще у рака желудка есть более значимая причина – это бактерия хеликобактер пилори. Эта бактерия постепенно вызывает воспаление слизистой желудка», – пояснил эксперт.
По его словам, если у человека есть хеликобактер пилори и при этом он ест острое, жареное, сильно соленое, то на фоне бактерии все эти факторы приводят к более скорому развитию рака желудка.
«Еще важный фактор – мелкие рыбные косточки, от речной рыбы, которые человек проглатывает, но желудок боли не чувствует, человек не замечает эти косточки. Они травмируют стенки желудка, это вызывает воспаление», – добавил диетолог.
Михаил Гинзбург уточнил, как избежать рака желудка. Для начала нужно проверять, нет ли хеликобактер пилори, если есть – пролечивать. Также нужно избегать крайностей – сильно горячей, соленой пищи.