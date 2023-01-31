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3 часа назад

Названы продукты, вызывающие рак желудка

РИА "ФедералПресс"

Некоторые продукты могут увеличить риск развития рака желудка. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал «ФедералПресс», какие продукты вызывают онкологию.

Названы продукты, вызывающие рак желудка
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Факторы риска – это слишком горячая пища, а также острая, жареная пища, которая выступает как фактор, повреждающий слизистые желудка. Вообще у рака желудка есть более значимая причина – это бактерия хеликобактер пилори. Эта бактерия постепенно вызывает воспаление слизистой желудка», – пояснил эксперт.

По его словам, если у человека есть хеликобактер пилори и при этом он ест острое, жареное, сильно соленое, то на фоне бактерии все эти факторы приводят к более скорому развитию рака желудка.

«Еще важный фактор – мелкие рыбные косточки, от речной рыбы, которые человек проглатывает, но желудок боли не чувствует, человек не замечает эти косточки. Они травмируют стенки желудка, это вызывает воспаление», – добавил диетолог.

Михаил Гинзбург уточнил, как избежать рака желудка. Для начала нужно проверять, нет ли хеликобактер пилори, если есть – пролечивать. Также нужно избегать крайностей – сильно горячей, соленой пищи.

ЗОЖ,Михаил Гинзбург,
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