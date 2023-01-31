Названы продукты, вызывающие рак желудка

«Факторы риска – это слишком горячая пища, а также острая, жареная пища, которая выступает как фактор, повреждающий слизистые желудка. Вообще у рака желудка есть более значимая причина – это бактерия хеликобактер пилори. Эта бактерия постепенно вызывает воспаление слизистой желудка», – пояснил эксперт.

По его словам, если у человека есть хеликобактер пилори и при этом он ест острое, жареное, сильно соленое, то на фоне бактерии все эти факторы приводят к более скорому развитию рака желудка.