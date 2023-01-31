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2 часа назад

Ученые сообщили, что бег может вызывать зависимость

Газета.Ru

Норвежские ученые пришли к выводу, что занятия бегом приводят к зависимости от физических упражнений.

Научный сотрудник лаборатории "Психология спорта" Московского института психоанализа Лидия Довжик прокомментировала газете "Известия" результаты этого исследования.

"Как показали ученые, бег может быть опасен для ментального здоровья. Центральным понятием статьи является феномен эскапизма", — отметила специалист.

Она указала, что логика авторов исследования понятна: физнагрузка или похожая деятельность может быть способом избежать неких проблем, откладывание которых приводит к дополнительным трудностям.

В работе, как указала Довжик, не отражена причинно-следственная связь.

"И возникает вопрос: что первично? Люди изначально избегают решения трудностей и неприятных мыслей и ради этого идут бегать или же занятия бегом их к этому подводят? Очевидно, что первый вариант", — подчеркнула психолог.

По ее словам, бег и любая физическая активность положительно влияет на сон и как следствие человек более продуктивен.

"А что все же с избеганием? В целом многие исследователи неоднократно отмечали положительный эффект подобных стратегий, правда, всегда с одним "но": они должны быть непродолжительными", — добавила Довжик.

ЗОЖ,Видео,
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