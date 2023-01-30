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1 час назад

Как справиться с бессонницей и хорошо засыпать

РИА "ФедералПресс"

Проблемы со сном очень распространены и нередко провоцируют развитие других серьезных проблем – от депрессии до инфаркта. Врачи рассказали, как бороться с бессонницей.

Как справиться с бессонницей и хорошо засыпать
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Как отмечает сомнолог Павел Кудинов, бессонница может быть хронической, которая длится от трех месяцев, или эпизодической – ее чаще всего провоцирует стресс, например, из-за печальных событий, экзаменов, ожидания важной встречи, передает «Общественная служба новостей».

По словам семейного психолога Светланы Бояриновой, стресс влияет на каждого человека по-разному. Некоторых он перевозбуждает, из-за чего практически невозможно уснуть, а кого-то погружает в себя и свои мысли, что также препятствует сну. В итоге люди постоянно находятся в непрекращающейся выматывающей сонливости.

Как быстрее заснуть

Перед сном нельзя есть, иначе организм будет вынужден отложить отдых и заниматься перевариванием пищи, отмечает психолог и коуч Александра Метальникова.

В постель лучше отправляться до 22:00, в это время начинает запускаться восстанавливающий организм процесс.

Перед сном стоит прогуляться и подышать свежим воздухом.

Также следует хорошо проверить комнату.

По словам специалиста, быстро уснуть помогает эфирное масло лаванды. Еще одно важное правило – не прикасаться к телефону перед сном.

Эксперт также рекомендует проводить вечером медитации или выписывать на бумагу все, что заставляет испытывать тревогу.

ЗОЖ,Светлана Бояринова,Павел Кудинов,
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