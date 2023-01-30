Как справиться с бессонницей и хорошо засыпать

Проблемы со сном очень распространены и нередко провоцируют развитие других серьезных проблем – от депрессии до инфаркта. Врачи рассказали, как бороться с бессонницей.
Как отмечает сомнолог Павел Кудинов, бессонница может быть хронической, которая длится от трех месяцев, или эпизодической – ее чаще всего провоцирует стресс, например, из-за печальных событий, экзаменов, ожидания важной встречи, передает «Общественная служба новостей».
По словам семейного психолога Светланы Бояриновой, стресс влияет на каждого человека по-разному. Некоторых он перевозбуждает, из-за чего практически невозможно уснуть, а кого-то погружает в себя и свои мысли, что также препятствует сну. В итоге люди постоянно находятся в непрекращающейся выматывающей сонливости.
Перед сном нельзя есть, иначе организм будет вынужден отложить отдых и заниматься перевариванием пищи, отмечает психолог и коуч Александра Метальникова.
В постель лучше отправляться до 22:00, в это время начинает запускаться восстанавливающий организм процесс.
Перед сном стоит прогуляться и подышать свежим воздухом.
Также следует хорошо проверить комнату.
По словам специалиста, быстро уснуть помогает эфирное масло лаванды. Еще одно важное правило – не прикасаться к телефону перед сном.
Эксперт также рекомендует проводить вечером медитации или выписывать на бумагу все, что заставляет испытывать тревогу.