Что делать, если кожа рук сильно сохнет

В холодное время года кожа на руках часто сохнет, раздражается и покрывается болезненными трещинами. Иногда то же самое происходит из-за частого взаимодействия с водой. Что делать в такой ситуации и как поддерживать руки в нормальном состоянии, "Рамблер" спросил у терапевта, эндокринолога Алексея Жито

Фото: Pxhere Pxhere

Если руки пациента начинают трескаться, необходимо назначить терапию, говорит эксперт. Прежде всего нужно убрать провокаторы. Во-первых, не выходить из дома на мороз без перчаток, не снимать их на улице.

Второй провокатор — вода. Чтобы избежать потрескавшейся кожи рук, Алексей Жито рекомендует не мыть самостоятельно полы, посуду. Перчатки во время уборки использовать тоже нежелательно: из-за них кожа рук тоже может начать трескаться. Лучше привлекать к уборке либо технику, либо членов семьи, у которых нет подобных проблем.

Доктор отмечает, что особенно важна профилактика. Например, необходимо своевременно смазывать руки жирным кремом.

Средства можно использовать любые. Используйте крем два раза в день и после того, как на руки воздействовала вода или холод. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Кроме того, для профилактики важно солнце, так как помогает кожным покровам восстанавливаться. Алексей Жито рекомендует при возможности ездить в отпуск "в теплые края" после холодов.