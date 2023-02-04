Что делать, если кожа рук сильно сохнет

В холодное время года кожа на руках часто сохнет, раздражается и покрывается болезненными трещинами. Иногда то же самое происходит из-за частого взаимодействия с водой. Что делать в такой ситуации и как поддерживать руки в нормальном состоянии, "Рамблер" спросил у терапевта, эндокринолога Алексея Жито
Если руки пациента начинают трескаться, необходимо назначить терапию, говорит эксперт. Прежде всего нужно убрать провокаторы. Во-первых, не выходить из дома на мороз без перчаток, не снимать их на улице.
Второй провокатор — вода. Чтобы избежать потрескавшейся кожи рук, Алексей Жито рекомендует не мыть самостоятельно полы, посуду. Перчатки во время уборки использовать тоже нежелательно: из-за них кожа рук тоже может начать трескаться. Лучше привлекать к уборке либо технику, либо членов семьи, у которых нет подобных проблем.
Доктор отмечает, что особенно важна профилактика. Например, необходимо своевременно смазывать руки жирным кремом.
Кроме того, для профилактики важно солнце, так как помогает кожным покровам восстанавливаться. Алексей Жито рекомендует при возможности ездить в отпуск "в теплые края" после холодов.