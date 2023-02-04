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1 час назад

Что делать, если кожа рук сильно сохнет из-за мороза или воды

Мира Маркина
Жито Алексей Владимировичэксперт

В холодное время года кожа на руках часто сохнет, раздражается и покрывается болезненными трещинами. Иногда то же самое происходит из-за частого взаимодействия с водой. Что делать в такой ситуации и как поддерживать руки в нормальном состоянии, "Рамблер" спросил у терапевта, эндокринолога Алексея Жито

Что делать, если кожа рук сильно сохнет
Фото: PxherePxhere

Если руки пациента начинают трескаться, необходимо назначить терапию, говорит эксперт. Прежде всего нужно убрать провокаторы. Во-первых, не выходить из дома на мороз без перчаток, не снимать их на улице.

Второй провокатор — вода. Чтобы избежать потрескавшейся кожи рук, Алексей Жито рекомендует не мыть самостоятельно полы, посуду. Перчатки во время уборки использовать тоже нежелательно: из-за них кожа рук тоже может начать трескаться. Лучше привлекать к уборке либо технику, либо членов семьи, у которых нет подобных проблем.

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Доктор отмечает, что особенно важна профилактика. Например, необходимо своевременно смазывать руки жирным кремом.

Средства можно использовать любые. Используйте крем два раза в день и после того, как на руки воздействовала вода или холод.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Кроме того, для профилактики важно солнце, так как помогает кожным покровам восстанавливаться. Алексей Жито рекомендует при возможности ездить в отпуск "в теплые края" после холодов.

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