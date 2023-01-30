Какие продукты богаты магнием и для чего он нужен человеку

Диетологи нередко упоминают о важности магния в нашем рационе. Однако для чего он необходим и откуда его взять?

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Магний требуется для того, чтобы помогать более чем 300 ферментам выполнять огромное количество химических процессов в организме. Среди таковых поддержка крепости костей, контроль уровня сахара в крови и артериального давления, а также для обеспечения здоровья мышц и нервов. Магний также помогает сердцу биться и сокращать мышцы.

В случае недостатка магния могут наблюдаться такие симптомы, как слабость, плохой аппетит, утомляемость, тошнота и рвота. Рекомендуемое количество магния, которое человеку необходимо потреблять каждый день, зависит от его возраста и состояния здоровья. Однако в среднем мужчины в возрасте 19-51 год должны получать от 400 до 420 миллиграмм ежедневно, а женщины — 310-320 мг.