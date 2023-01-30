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1 час назад

Какие продукты богаты магнием и для чего он нужен человеку

FBM.ru

Диетологи нередко упоминают о важности магния в нашем рационе. Однако для чего он необходим и откуда его взять?

Какие продукты богаты магнием и для чего он нужен человеку
Фото: FBM.ruFBM.ru

Магний требуется для того, чтобы помогать более чем 300 ферментам выполнять огромное количество химических процессов в организме. Среди таковых поддержка крепости костей, контроль уровня сахара в крови и артериального давления, а также для обеспечения здоровья мышц и нервов. Магний также помогает сердцу биться и сокращать мышцы.

В случае недостатка магния могут наблюдаться такие симптомы, как слабость, плохой аппетит, утомляемость, тошнота и рвота. Рекомендуемое количество магния, которое человеку необходимо потреблять каждый день, зависит от его возраста и состояния здоровья. Однако в среднем мужчины в возрасте 19-51 год должны получать от 400 до 420 миллиграмм ежедневно, а женщины — 310-320 мг.

Магнием богаты такие продукты, как орехи, семечки, цельнозерновые продукты, бобовые, зелёные листовые овощи (к примеру, капуста или брокколи), а также молоко и йогурт. Только в 28 граммах миндаля имеется 20 процентов суточной нормы магния для взрослых.

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