Эти три продукта помогут поддержать здоровье сердца

Если у вас появятся какие-то проблемы с сердцем, то значит, страдать будет весь организм. Поэтому так важно поддерживать этот орган в хорошем состоянии. И помочь в этом может правильный рацион.

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Сердце человека выполняет две важные функции. Это перекачивание крови и снабжение всего тела кислородом и кровью. Следующие три продукты помогут как можно дольше сохранить сердце «молодым».

Арахис

Отличается этот вид орехов высокой питательной ценностью, а ещё содержит много ниацина. Последнее вещество снижает уровень «плохого» холестерина в крови и усиливает влияние «хорошего». Помимо этого, в арахисе в большом количестве содержатся ненасыщенные жирные кислоты (они снижают уровень липидов и вероятность развития ишемической болезни сердца). Благодаря арахису можно улучшить кровообращение, предотвратить тромбоз.

Сельдь

В её составе - много коэнзима Q10, качественного белка, полиненасыщенных жирных кислот. За счёт белка можно укрепить иммунитет.

Миндаль

Положительно влияет на здоровье он благодаря высокому содержанию витаминов В2, Е, цинка, магния. Все эти питательные вещества играют важную роль в поддержании здоровья сердца.