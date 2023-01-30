Что будет с вашим организмом после горсти арахиса натощак

Арахис нравится многим. Но мало кто знает, чем конкретно он может быть полезен для организма. Вот почему вам стоит съедать каждый день с утра горсть этих орехов.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Арахис обладает большим количеством полезных для здоровья свойств.

Положительно влияет на работу желудка. Арахис защищает слизистую желудка, способствует перистальтике кишечника, увлажняет кишечник, в целом защищает кишечник и желудок, снижает нагрузку на организм, даёт энергию.

Повышает количество тромбоцитов в организме. При слишком низком уровне тромбоцитов развивается анемия, а в тяжёлых случаях - лейкемия. Питает кровь. Наибольшую пользу это приносит женщинам. Особенно до и после менструации. Дело в том, что при употреблении с утра натощак он способствует восполнению запасов крови.