Почему нужно снимать сапоги в офисе

Работники и так подвержены куче профессиональных болезней из-за сидячего образа жизни. Проблемы с глазами и суставами, остеохондроз, варикоз… А если зимой ещё и не переобуваться в тёплом помещении, неприятности грозят также и стопам. Необходимо это предотвратить.

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Обувь всегда должна подходить под градус окружающей среды — в любое время года и в любом месте. По этой же причине зимние сапоги, ботинки и угги для ношения в офисе никак не подходит. В противном случае ноги постоянно будут потеть и допотеют до встречи с грибком и прочими бактериальным инфекциям ступней.

«Влажная тёплая среда — рай для размножения бактерий, грибков и прочих микроорганизмов. Кожа при этом разбухает (на профессиональном языке это называется мацерацией), что приводит к потёртостям и трещинам на стопе и дополнительному риску проникновения бактерий», — объяснила «Газете.Ru» специалист по лечебному педикюру Надежда Липская.

Ухаживать за зимней обувью нужно не только снаружи, но и поддерживать её сухой внутри. В помощь специальные приборы для сушки и дезодоранты. И всё это важно, так как ощущаемый ногами дискомфорт может отразиться на всём организме.