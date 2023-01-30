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1 час назад

Почему нужно снимать сапоги в офисе

Секрет Фирмы

Работники и так подвержены куче профессиональных болезней из-за сидячего образа жизни. Проблемы с глазами и суставами, остеохондроз, варикоз… А если зимой ещё и не переобуваться в тёплом помещении, неприятности грозят также и стопам. Необходимо это предотвратить.

Почему нужно снимать сапоги в офисе
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Обувь всегда должна подходить под градус окружающей среды — в любое время года и в любом месте. По этой же причине зимние сапоги, ботинки и угги для ношения в офисе никак не подходит. В противном случае ноги постоянно будут потеть и допотеют до встречи с грибком и прочими бактериальным инфекциям ступней.

«Влажная тёплая среда — рай для размножения бактерий, грибков и прочих микроорганизмов. Кожа при этом разбухает (на профессиональном языке это называется мацерацией), что приводит к потёртостям и трещинам на стопе и дополнительному риску проникновения бактерий», — объяснила «Газете.Ru» специалист по лечебному педикюру Надежда Липская.

Ухаживать за зимней обувью нужно не только снаружи, но и поддерживать её сухой внутри. В помощь специальные приборы для сушки и дезодоранты. И всё это важно, так как ощущаемый ногами дискомфорт может отразиться на всём организме.

Стопа — мощнейшая рефлекторная зона. Если желания переобуваться так и не появится, не удивляйтесь, если у вас ни с того ни с сего заболит голова или куда-то исчезнет энергия, предостерёг эксперт.

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