Названы методы восстановления организма после гриппа и ОРВИ

Методы восстановления организма после гриппа и ОРВИ в беседе с «Мослентой» назвал эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.

Фото: Мослента Мослента

«После простуды сильно падает иммунитет. Кроме того, от вирусной атаки страдает микрофлора кишечника, которая дополнительно добивается препаратами, употребляемыми во время заболевания. И удар приходится на соединительную ткань организма», — пояснил специалист.

Поэтому в первые две-три после болезни стоит исключить активные нагрузки, поскольку вирусные инфекции сильно атакуют суставы, сердечную мышцу, продолжил эксперт. Начинать восстановление нужно с легкой утренней гимнастики, включающей 50 процентов дыхательных упражнений для насыщения тканей кислородом, и прогулок на свежем воздухе.