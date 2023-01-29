Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Названы методы восстановления организма после гриппа и ОРВИ

Мослента

Методы восстановления организма после гриппа и ОРВИ в беседе с «Мослентой» назвал эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.

Названы методы восстановления организма после гриппа и ОРВИ
Фото: МослентаМослента

«После простуды сильно падает иммунитет. Кроме того, от вирусной атаки страдает микрофлора кишечника, которая дополнительно добивается препаратами, употребляемыми во время заболевания. И удар приходится на соединительную ткань организма», — пояснил специалист.

Поэтому в первые две-три после болезни стоит исключить активные нагрузки, поскольку вирусные инфекции сильно атакуют суставы, сердечную мышцу, продолжил эксперт. Начинать восстановление нужно с легкой утренней гимнастики, включающей 50 процентов дыхательных упражнений для насыщения тканей кислородом, и прогулок на свежем воздухе.

По его словам, восстановиться после болезни поможет сбалансированное питание с легкоусвояемой пищей. В рацион желательно включить гранаты, апельсины, лимоны, виноград. Дополнительно к этому нужно употреблять кисломолочные продукты без добавок либо принимать препараты с пробиотиками из аптеки.

ЗОЖ,Владимир Бондаренко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители