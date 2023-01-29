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2 часа назад

Ученый назвал пищевые привычки, свойственные долгожителям

Волгоградская правдаиещё 2

Здоровье человека во многом определяет его питание. Поэтому особые виды рационов или приверженность к определенной пище способны значительно продлить жизнь.

Ученый назвал пищевые привычки, свойственные долгожителям
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как рассказал создатель научных документальных фильмов Дэн Бюттнер, у долгожителей очень схожие пищевые привычки. Если их удается придерживаться на протяжении долгого периода, вероятность дожить до глубокой старости увеличивается.

По словам эксперта, секрет долгой и активной жизни очень сложен, сообщает издание South China Morning Post. Это смесь из социальных связей, влияния окружающей среды, качества сна и много другого. Однако одной из важнейших частей головоломки остается питание.

Как оказалось, в рационе долгожителей больше бобовых, орехов, хлеба на закваске и рыбы. Значительно меньше мяса, молока и яиц. Причем 95% рациона приходится на растения и продукты из них. Мясо такие люди едят не чаще двух раз в неделю. Молока и куриных яиц потребляют также по минимуму.

Долгожители отдают предпочтение зелени, сырым и вареным овощам, а также цельнозерновым продуктам. При этом продуктов глубокой переработки избегают – речь идет о колбасах, сосисках и консервах.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

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