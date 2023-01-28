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26 минут назад

В каких продуктах находится магний и для чего он нам нужен

Ferra.ru

Эксперты часто говорят о важности магния в нашем рационе. Но зачем он нужен и откуда его взять?

В каких продуктах находится магний и для чего он нам нужен
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Магний необходим для того, чтобы помочь более чем 300 ферментам выполнять многочисленные химические процессы в организме. В том числе поддерживать крепкие кости, контролировать уровень сахара в крови и артериальное давление, а также обеспечивать здоровье мышц и нервов. Магний также помогает сердцу биться и сокращать мышцы.

При дефиците магния могут наблюдаться следующие симптомы: слабость, потеря аппетита, утомляемость, тошнота и рвота. Рекомендуемое количество магния, которое человек должен потреблять ежедневно, будет зависеть от его возраста и состояния здоровья. Но в среднем мужчины в возрасте 19-51 лет должны получать от 400 до 420 мг в день, а женщины — 310-320 мг.

Такие продукты, как орехи, семечки, цельнозерновые продукты, бобовые, зелёные листовые овощи (например, капуста или брокколи), молоко, йогурт. Только в 28 граммах миндаля содержится 20% суточной нормы магния для взрослых.

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