Главные принципы активного долголетия

Активное долголетие реально для каждого, кто задумывается о своём здоровье и организме. Рассказываем о простых правилах, которые помогут чувствовать себя молодо на пенсии.

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Главное правило - желание. Только личная мотивация и ответственность за своё здоровье помогут реально прочувствовать активное долголетие.

Труд

Потребность и способность к труду, как правило, не иссякает с наступлением пенсионного возраста. Многие активные долгожители уверяют, что с выходом на пенсию важно оставаться в рабочем духе.

Активный отдых

Восстанавливать силы тоже нужно правильно. Отдыхать нужно не только в кровати, следует и всегда помнить о минимальной физической нагрузке.

Сон

Физическую и психическую активность должен восстанавливать сон. Ежедневный минимум - 6-8 часов. При этом важно правильно питаться: полноценное и правильное питание нужно равномерно распределить в течение всего дня.

Интеллектуальная нагрузка