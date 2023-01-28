Названо допустимое количество чашек кофе в сутки

Известный врач рассказал какое количество кофе в сутки допустимо для взрослого челоевка. При этом, следует выбирать только определенный типо напитка, сообщает PRIMPRESS.

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По словам специалиста, никому не следует употреблять больше трех чашек кофе в сутки. Эта норма составляет около 400 мг кофеина. Употребление большего количества кофе может привести к проблемам со здоровьем.