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3 часа назад

Мясников раскрыл причины появления синдрома беспокойных ног

Мослентаиещё 1

Причины, по которым у человека может появиться синдром беспокойных ног, раскрыл в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, судороги и спазмы нижних конечностей чаще беспокоят людей в ночное время.

Мясников раскрыл причины появления синдрома беспокойных ног
Фото: МослентаМослента

«Главная причина — дефицит витаминов», — пояснил специалист, отметив, что у пациентов может наблюдаться недостаток кальция, магния или железодефицитная анемия.

Помимо этого, появление судорог в ногах провоцируют некоторые антидепрессанты и лекарства для лечения гипертонии.

Синдром беспокойных ног — это болезненное ощущение в нижних конечностях, от которого можно избавиться, если ими пошевелить.

Мясников подчеркнул, что лекарства при таком недуге назначаются только в крайних случаях. Чтобы избавиться от этого синдрома, доктор посоветовал употреблять продукты с высоким содержанием железа, магний, а также растягивать мышцы стоп с помощью физических упражнений. В качестве профилактики можно использовать массирование ног кубиками льда.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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