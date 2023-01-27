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2 часа назад

Россиянам назвали 5 пищевых привычек, которые замедляют старение

runews24.ru

По данным Food.ru, нужно пить больше воды каждый день. Так, женщинам требуется около 11,5 стаканов, а мужчинам – 15,5.

Россиянам назвали 5 пищевых привычек, которые замедляют старение
Фото: runews24.rurunews24.ru

Также в этот объём входят жидкие блюда – супы и бульоны. Всего вместе с пищей в организм поступает почти 20 процентов воды.

Необходимо включить в рацион орехи и семечки, которые содержат много витамина E. Он является сильным антиоксидантом, помогает защитить клеточные мембраны от повреждения свободными радикалами.

Нужно также ограничить алкоголь. Недавние исследования шведских учёных говорят о том, что алкоголь сокращает жизнь на 28 лет.

В рацион нужно добавить фрукты и овощи. Они содержат множество витаминов, антиоксидантов.

Стоить пить чаще чай. В нём содержатся флавоноиды, которые помогают минимизировать риск переломов или остеопороза.

Все сорта чая богаты антиоксидантами. Особенно полезен зелёный чай, в котором есть полифенолы. Они борются с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.

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