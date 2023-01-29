Как правильно чистить зубы: видео

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @dr.ivanova36 на своей страничке опубликовала видеоролик, в котором подробно рассказала и показала, как правильно чистить зубы, чтобы поддерживать их здоровье и чистоту.
Девушка-стоматолог объяснила, что зубы необходимо очищать с трех сторон:
Также специалист отметила, что с наружней и внутренних сторон зубы стоит вычищать "выметающими" движениями, тщательно прижимая щетинки к поверхности зубов, чтобы качественно прочистить и межзубное пространство.
Подробнее смотрите в видеоролике.
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