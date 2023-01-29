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2 часа назад

Как правильно чистить зубы: видео

Мира Маркина

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @dr.ivanova36 на своей страничке опубликовала видеоролик, в котором подробно рассказала и показала, как правильно чистить зубы, чтобы поддерживать их здоровье и чистоту.

Девушка-стоматолог объяснила, что зубы необходимо очищать с трех сторон:

  • с наружней стороны (со стороны щек и губ),
  • с внутренней стороны (со стороны языка или неба),
  • со стороны жевательной поверхности зубов (сверху).

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Также специалист отметила, что с наружней и внутренних сторон зубы стоит вычищать "выметающими" движениями, тщательно прижимая щетинки к поверхности зубов, чтобы качественно прочистить и межзубное пространство.

Подробнее смотрите в видеоролике.

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