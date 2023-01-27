Эта боль в ноге только усилится в дальнейшем

Одна из частых травм, которая встречается среди бегунов и других спортсменов, — это синдром подвздошно-большеберцовой связки. Возникает такая травма обычно из-за видов деятельности, предполагающих повторяющиеся движения: из-за бега, гребли, езды на велосипеде.

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Подвздошно-большеберцовая полоса - это длинная волокнистая полоса фасциальной ткани, которая проходит от внешней стороны бедра до внешней стороны колена. Если эта ткань будет повреждена или перегружена, то у человека может возникнуть боль в ноге.

По словам спортивного врача Джейкоба Эриксона, группа мышц, связанная с подвздошно-большеберцовой полосой, может повреждаться при тренировках на неровных поверхностях. Например, при походах под гору или при перемещении по тропам.

Первый предупреждающий признак, что вы получили травму, - это боль с внешней стороны колена, в бедре или внизу ноги. Заметить боль вы можете сразу же после пробежки или занятий спортом.

К синдрому подвздошно-большеберцового тракта также может привести внезапное повышение уровня физической активности.

При боли лучше всего отдохнуть несколько дней или позаниматься другими видами физической активности, которые не усугубят травму. Например, плаванием.