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4 часа назад

Эта боль в ноге только усилится в дальнейшем

Ferra.ru

Одна из частых травм, которая встречается среди бегунов и других спортсменов, — это синдром подвздошно-большеберцовой связки. Возникает такая травма обычно из-за видов деятельности, предполагающих повторяющиеся движения: из-за бега, гребли, езды на велосипеде.

Эта боль в ноге только усилится в дальнейшем
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Подвздошно-большеберцовая полоса - это длинная волокнистая полоса фасциальной ткани, которая проходит от внешней стороны бедра до внешней стороны колена. Если эта ткань будет повреждена или перегружена, то у человека может возникнуть боль в ноге.

По словам спортивного врача Джейкоба Эриксона, группа мышц, связанная с подвздошно-большеберцовой полосой, может повреждаться при тренировках на неровных поверхностях. Например, при походах под гору или при перемещении по тропам.

Первый предупреждающий признак, что вы получили травму, - это боль с внешней стороны колена, в бедре или внизу ноги. Заметить боль вы можете сразу же после пробежки или занятий спортом.

К синдрому подвздошно-большеберцового тракта также может привести внезапное повышение уровня физической активности.

При боли лучше всего отдохнуть несколько дней или позаниматься другими видами физической активности, которые не усугубят травму. Например, плаванием.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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