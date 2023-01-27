5 пищевых привычек, которые защитят ваше сердце

Снизить риск развития болезней сердца можно, если помнить о здоровом питании. Некоторые привычки в еде тоже могут помочь.

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Доктор медицинских наук, магистром здравоохранения и кардиолог Каустубх Дабхадкар назвал пять шагов, которые сделают сердце более здоровым.

Есть много фруктов и овощей. В них много витаминов С, Е, которые действуют как антиоксиданты, а также калия, снижающего кровяное давление. Да, в фруктах действительно много сахара, но клетчатка замедляет его усвоение.

Употреблять цельнозерновые продукты. В таких продуктах содержатся в отличие от рафинированных питательные вещества, клетчатка. Также в состав цельнозерновых входят витамины В, Е, магний, селен.

Есть меньше насыщенных жиров и трансжиров. Подобная пища может повысить уровень «плохого» холестерина и вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Насыщенные жиры входят в состав молочных продуктов, мяса, а трансжиры - в состав обработанных продуктов.

Дважды в неделю есть рыбу. Снизить риск развития болезней сердца помогут лосось, тунец, сардины, так как в них омега-3 жирные кислоты.

Употреблять пищу рано вечером. Это поможет вам держать под контролем вес и позаботиться о здоровье сердца.