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1 час назад

Что случится с вашим здоровьем, если вы постоянно будете пить вечером бокал вина

Ferra.ru

Употребление алкоголя вредит здоровью в любом случае, а регулярное - тем более. Вот что будет с вашим организмом, если вы станете каждый вечер выпивать один бокал белого вина.

Что случится, если постоянно пить вечером бокал вина
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Алкоголь можно назвать тихим убийцей. При постоянном употреблении он будет незаметно разрушать ваше здоровье. А вот что вас ждёт, если вы начнёте пить бокал вина каждый вечер.

Увеличение нагрузки на печень. В тяжёлых случаях у вас разовьётся поражение печени и рак.

Уменьшение объёма мозга. Ряд исследований демонстрирует, что даже небольшое количество алкоголя уменьшает объём мозга.

Расстройство желудка. Алкоголь вовсе не помогает в переваривании пищи. Наоборот, он считается раздражающим веществом, из-за которого увеличивается количество кислоты в желудке, повреждается слизистая, возникает дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.

Алкогольная зависимость. Из-за данной болезни происходит отравление центральной нервной системы.

Омертвление кости бедра. Употребление спиртного - одна из причин, почему многие мужчины имеют некроз головки бедра.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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