Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
1 час назад

Перечислены простые способы улучшить память

Lenta.ru

Если вести здоровый образ жизни и постоянно учиться чему-то новому, можно улучшить память и избежать так называемого «мозгового тумана», считают врачи Аниша Пател и Амир Хан. Несколько простых способов, которым они предлагают стимулировать мозг, перечислило Daily Mail.

Перечислены простые способы улучшить память
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Пател, «мозговой туман» — это когнитивное нарушение, для которого характерны спутанность сознания и проблемы с памятью. С подобными симптомами сталкиваются не только пожилые, но и молодые люди. Зачастую это связано с перенесенным коронавирусом, раком, ментальными проблемами и недоеданием.

Как указывает Хан, прежде всего для достаточного кровоснабжения и функционирования мозга нужно выработать здоровые привычки: отказаться от курения, уменьшить употребление алкоголя и привести вес в норму.

Пател добавила, что также необходимо стимулировать мозг.

«Выберите себе хобби, шейте, танцуйте, изучайте тайцзицюань, обретите новый навык, идите и наконец соберите тот пазл из тысячи элементов», — привела примеры она.

Хан подчеркнул, что мозгу жизненно необходимо достаточное количество сна.

«Люди, которые высыпаются, на 40 процентов лучше усваивают новую информацию на следующий день», — заявил он.

Кроме того, по словам Пател, для хорошей работы мозга полезно составлять ежедневный список задач, при этом не перегружая его.

Полезными для памяти будут прогулки на свежем воздухе, считает Хан.

«Доказано, что если проводить на свежем воздухе хотя бы полчаса в день по пять раз в неделю, то есть около двух часов в неделю, это положительно скажется на настроении», — утверждает он.

ЗОЖ,Амир Хан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители